В Кремле прокомментировали заявление Трампа о завершении конфликта на Украине за ночь

«Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это за ночь», — сказал Песков.

В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о завершении конфликта на Украине за ночь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

По его словам, слова Дональда Трампа являются преувеличением.

«Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это за ночь», — сказал Песков.