В компании «Капитал» рассказали рязанцам, как перехитрить «бешеную» инфляцию

В компании «Капитал» рассказали рязанцам, как перехитрить «бешеную» инфляцию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В связи с последними новостями о возможной заморозке вкладов в России, рязанцам посоветовали вложить свои средства в недвижимость. «Обратите внимание на новостройки от застройщика „Капитал“ — их ЖК расположены рядом с центром и крупными ТРЦ. Соответственно, это обеспечит высокую стоимость и спрос на аренду или продажу квартир и парковочных мест. К тому же, „Капитал“ предоставляет возможность приобретения недвижимости в рассрочку. Вы можете вносить плату комфортными для вас платежами, что не сильно повлияет на бюджет, но при этом, подарит гарантию получения пассивного дохода в будущем», — отметили в компании.

Почему недвижимость — это ваш щит от инфляции?

Неподверженность инфляции: недвижимость — это исторически самый устойчивый актив, который не обесценивается, а наоборот, растет в цене. В то время, пока вклады растворяются, как снег на солнце, недвижимость уверенно идет в гору, сохраняя ваш капитал.

Пассивный доход: сдавая свою недвижимость в аренду (будь то квартира, машиноместо), вы получаете стабильный пассивный доход, который позволит вам не зависеть от зарплаты.

Долгосрочный успех: инвестирование в недвижимость — это полноценная, продуманная стратегия. В будущем, вы можете успешно перепродать ее. Ведь, согласно статистике, со временем такие вложения могут принести от 30% прибыли.

«Инвестируйте в недвижимость от Капитала — это самый верный и простой путь к финансовой стабильности», — заключили в компании.