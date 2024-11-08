В Касимове «Форд Фокус» сбил подростка

Авария произошла около дома № 12 на улице Татарской.

В пятницу, 8 ноября, в 8:05 в Касимове произошло ДТП. Об этом сообщили в группе «Автоклуб города Касимов» во «ВКонтакте».

Авария произошла около дома № 12 на улице Татарской. По предварительной информации группы, 33-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Форд Фокус», наехала на несовершеннолетнюю в возрасте 16 лет.

Отмечается, что пешеход обращалась за медпомощью. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото: группа «Автоклуб города Касимов» во «ВКонтакте»