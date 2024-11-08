В Госдуме предложили помочь беженцам из Курской области фотосессиями

С инициативой выступила депутат Екатерина Харченко, ранее занимавшая пост замгубернатора региона по внутренней политике.

В Госдуме предложили помочь беженцам из Курской области фотосессиями. Об этом пишет «Газета.ру».

С инициативой выступила депутат Екатерина Харченко, ранее занимавшая пост замгубернатора региона по внутренней политике.

«Давайте вместе подарим новогоднее чудо семьям наших земляков, которые потеряли свои родные дома. Ведь там, в старых фотоальбомах, остались их воспоминания, которые грели душу. Будем создавать новую историю для курян, которые потеряли свои дома», — заявила Харченко.

Она рассказала, что намерена пригласить семьи с детьми на новогоднюю фотосессию, а к Новому году сделать фотокниги для них. Депутат призвала фотографов, визажистов, стилистов и осветителей помочь ей.