Рязанский врач отказал жительнице Чучкова в выписке жизненно необходимых препаратов
Руководителя медицинского учреждения привлекли к ответственности.
Рязанский врач отказал жительнице Чучкова в выписке жизненно необходимых препаратов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуру.
Установлено, что в рязанке выписали рецепты на льготные лекарства, но при последующем посещении врача в выписке рецептов на жизненно необходимые препараты ей отказали.
Руководителя медицинского учреждения привлекли к административной ответственности.