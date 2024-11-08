Рязанский врач отказал жительнице Чучкова в выписке жизненно необходимых препаратов

Руководителя медицинского учреждения привлекли к ответственности.

Рязанский врач отказал жительнице Чучкова в выписке жизненно необходимых препаратов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуру.

Установлено, что в рязанке выписали рецепты на льготные лекарства, но при последующем посещении врача в выписке рецептов на жизненно необходимые препараты ей отказали.

Руководителя медицинского учреждения привлекли к административной ответственности.