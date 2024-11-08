Рязанский станкостроительный колледж пригласил школьников на День открытых дверей
Мероприятие состоится 9 ноября в 11:00.
Отмечается, что участники смогут познакомиться с ведущими преподавателями, получить ответы на вопросы по всем специальностям колледжа, среди которых те, что выпускают самых востребованных на рынке труда специалистов — «Технология машиностроения» и «Информационные системы и программирование».
Дополнительные вопросы можно задать по телефонам: +7 (4912)33-35-01, 72-04-62, 72-04-61.
Возрастное ограничение 12+.