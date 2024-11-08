Рязанский станкостроительный колледж пригласил школьников на День открытых дверей

Рязанский станкостроительный колледж РГРТУ пригласил школьников и их родителей на День открытых дверей.

Мероприятие состоится 9 ноября в 11:00.

Отмечается, что участники смогут познакомиться с ведущими преподавателями, получить ответы на вопросы по всем специальностям колледжа, среди которых те, что выпускают самых востребованных на рынке труда специалистов — «Технология машиностроения» и «Информационные системы и программирование».

Дополнительные вопросы можно задать по телефонам: +7 (4912)33-35-01, 72-04-62, 72-04-61.

Возрастное ограничение 12+.