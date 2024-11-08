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Рязанская мэрия прокомментировала массовую стоянку авто в Нижнем городском парке
В пресс-службе отметили, что правилами благоустройства стоянка на территории парка запрещена.

Рязанская мэрия прокомментировала РЗН. Инфо массовую стоянку автомобилей в Нижнем городском парке.

В пресс-службе отметили, что правилами благоустройства стоянка на территории парка запрещена.

«На входе в парк стояли заграждающие столбы. Их отодвинули и проехали. Специалисты административно-технической инспекции уже работают», — написали в ведомстве.

Напомним, рязанка рассказала о массовой стоянке машин на территории Нижнего городского парка. Судя по фото, там припарковано около 20 машин.