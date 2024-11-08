Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Россия передала Киеву 563 тела, 62 из которых — военнопленные, убитые украинской ракетой 24 января, в день предполагаемого обмена. Украинцы передали РФ 37 тел.

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает Mash.

По информации издания, обмен произошел в пятницу, 8 ноября, на границе с Черниговской областью Украины.

Россия передала Киеву 563 тела, 62 из которых — военнопленные, убитые украинской ракетой 24 января, в день предполагаемого обмена. Украинцы передали РФ 37 тел.

Отмечается, что общее количество уже опознанных тел солдат и офицеров ВСУ, хранящихся в моргах юга России в ожидании обмена, перевалило за 4000.