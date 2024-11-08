Рогов: ВС РФ на ореховском направлении запорожского фронта продвинулись вперед

«Продолжение успехов на ореховском направлении запорожского фронта в районе Нестерянки. Там мы продвинулись на восток, северо-восток, тем самым сокращая возможность противника по обороне Орехова», — сказал он.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что российские военные продвинулись вперед на ореховском направлении запорожского фронта. Об этом в пятницу, 8 ноября, он сообщил ТАСС.

«Продолжение успехов на ореховском направлении запорожского фронта в районе Нестерянки. Там мы продвинулись на восток, северо-восток, тем самым сокращая возможность противника по обороне Орехова», — приводятся слова Рогова.