Павел Малков: совместно с комитетом Госдумы работаем над предложениями по расширению поддержки малого и среднего предпринимательства

Председатель комитета Александр Демин и члены комитета примут участие в совместном заседании рабочей группы «Малое и среднее предпринимательство» комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», которой руководит губернатор Павел Малков. Кроме того, представители комитета посетили ряд рязанских производств, а также радиотехнический университет.

Павел Малков заявил, что совместно с комитетом Госдумы региональное правительство работает над предложениями по расширению поддержки малого и среднего предпринимательства. Об этом губернатор сказал на встрече с делегацией комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, которая находится в регионе с рабочим визитом.

Председатель комитета Александр Демин и члены комитета примут участие в совместном заседании рабочей группы «Малое и среднее предпринимательство» комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», которой руководит губернатор Павел Малков. Кроме того, представители комитета посетили ряд рязанских производств, а также радиотехнический университет.

Павел Малков поблагодарил участников делегации за активное участие в деятельности комиссии госсовета и за готовность к конструктивной работе на ее площадке по актуальным вопросам МСП.

«Сегодня на совместном заседании уделим особое внимание развитию малого производственного бизнеса. Вместе обсудим предложения, вопросы создания и продвижения высокотехнологических компаний. Уделяем этому большое внимание. Сегодня вы увидели, как работают некоторые компании в Рязани. И, конечно, наш радиотехнический университет для региона — серьезное конкурентное преимущество. В вузе готовят хороших специалистов, поэтому многие инвесторы с удовольствием к нам приходят. Выпускники этого университета создают в регионе новые предприятия. Прекрасно понимаем, что очень многое предстоит сделать. В этой работе используем все возможности, которые есть. Вместе определим, что еще нужно для того, чтобы сектор МСП в стране развивался, расширялись меры поддержки и эффективно решались задачи, которые поставил президент РФ. До 2030 года необходимо увеличить выручку малых технологических компаний в семь раз. Очевидно, что нужны новые меры поддержки, новые инструменты развития всех действующих механизмов. Рассчитываю, что по итогам заседания сформулируем оптимальные предложения по этой теме. Их обязательно возьмем в дальнейшую проработку в рамках комиссии," - подчеркнул Павел Малков.

Александр Демин отметил большое значение таких выездных рабочих мероприятий, которые позволяют увидеть на практике результаты применения мер господдержки малого и среднего бизнеса, напрямую пообщаться с представителями этой сферы, определить значимые для субъектов МСП проблемы.

«Тема, которую рассмотрим на совместном заседании, действительно очень важная. Малые производственные компании в авангарде изменений в России. Надеюсь, что дополнительные предложения, которое мы проработаем совместно с комиссией госсовета, позволят быть этой господдержке продуктивной. Планы совместной работы у нас большие, будем работать по всем необходимым вопросам», — подчеркнул он.