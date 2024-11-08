Над Рязанью взойдет звезда «Фомальгаут»

Ей всего 400 миллионов лет.

Над Рязанью взойдет звезда «Фомальгаут». Об этом сообщается в группе «RZN.Astro».

Отмечается, что в ближайший месяц все любители астрономии могут полюбоваться на яркую молодую звезду южного полушария.

Ей всего 400 миллионов лет, а она уже обзавелась протопланетным диском.

Интересен Фомальгаут тем, что на более северных широтах он не доступен для наблюдений — просто не появляется над горизонтом.

«Ищите яркую звезду Фомальгаут на юге вечером около в 19-20 часов», — написал автор.