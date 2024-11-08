На шести рязанских улицах отключили холодную воду
Отмечается, что ресурса не будет до 17:00
На шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».
Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по следующий адресам:
- ул. Керамзавода 35, 36, 37, 38, 8а, 21;
- ул. Кирпичного Завода с д. 1 по д.16;
- ул. Мирная (частный сектор);
- п. Мехзавода с д. 1 по д. 37 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 36 (четная сторона);
- ул. Покровская (частный сектор);
- ул. Роща (частный сектор)
Подвоз технической воды организуют по адресу: Мехзавода д. 25.