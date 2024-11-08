Многодетную семью погорельцев из Пронска переселят в квартиру из маневренного фонда

Семью с тремя детьми переселят в однокомнатную квартиру маневренного жилого фонда.

Многодетную семью погорельцев из Пронска переселят в квартиру из маневренного фонда. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Семью с тремя детьми переселят в однокомнатную квартиру маневренного жилого фонда. Им также привезут продукты, детское питание и некоторые вещи. Через отдел соцзащиты семье выделят материальную помощь.

Напомним, многодетная семья их Пронска осталась без дома после пожара, который произошел 7 ноября. Прокуратура организовала проверку.