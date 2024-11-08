Международная федерация каноэ передала России золотую медаль рязанца Захара Петрова

В конце августа Захара Петрова лишили первого места в финальном заезде на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Самарканде. Каноэ российского спортсмена первым пересекло линию, но перед тем перевернулось, а Петров выпал из него.