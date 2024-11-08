Малков посетил мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

В мероприятии также приняли участие зампред правительства Рязанской области Александр Шаститко, министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов, руководители предприятий АПК, передовики отрасли. Павел Малков приветствовал работников сельского хозяйства региона

Малков посетил мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Оно прошло в областной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В мероприятии также приняли участие зампред правительства Рязанской области Александр Шаститко, министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов, руководители предприятий АПК, передовики отрасли.

Павел Малков приветствовал работников сельского хозяйства региона.

«Очень много специалистов разных профессий трудятся в нашем АПК. Дело у всех общее и очень важное. И результаты работы наших аграриев впечатляют. Этот год не стал исключением. Несмотря на засуху, все трудности вы достойно справились и снова подтвердили свой высокий профессиональный уровень. За каждым высоким результатом — огромный труд людей, прекрасных специалистов, работающих в отрасли», — отметил губернатор.

Малков напомнил, что в этом году в Рязанской области урожай зерна превысил средний за последние годы и составил 2 млн 700 тыс. тонн. Установлен новый рекорд по масличным культурам — собрано почти 600 тыс. тонн. Сохраняется рост в животноводстве, в частности, по показателям произведенного молока, мяса, куриного яйца. Активно развивается перерабатывающая промышленность.

Губернатор вручил государственные и региональные награды отличившимся работникам сельского хозяйства. За достигнутые трудовые успехи и многолетний добросовестный труд почетную грамоту президента Российской Федерации получил инженер ООО «Можары» Сараевского района Владимир Рябинин. Ряду специалистов рязанского АПК присвоены звания «почетный работник агропромышленного комплекса России». Также были вручены серебряные медали «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», почетные грамоты министерства сельского хозяйства Российской Федерации, награды регионального минсельхоза.

Помимо этого, состоялся концерт с участием артистов Рязанского государственного академического русского народного хора имени Попова, других творческих коллективов региона.