Малков: малым технологическим компаниям нужна максимальная поддержка

Малым технологическим компаниям нужна максимальная поддержка. Об этом губернатор Рязанской области сказал на совместном заседании рабочей группы «Малое и среднее предпринимательство» комиссии Госдумы по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» и комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.

Малым технологическим компаниям нужна максимальная поддержка. Об этом губернатор Рязанской области сказал на совместном заседании рабочей группы «Малое и среднее предпринимательство» комиссии Госдумы по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» и комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.

В заседании, которое прошло в Рязани, приняли участие председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Александр Вайно, зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова, представители Министерства экономического развития РФ и Министерства промышленности и торговли РФ, профильного комитета Госдумы, рабочей группы комиссии Госсовета, региональных органов власти, деловых общественных объединений, институтов развития, предприятий и организаций.

Губернатор, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» и профильной рабочей группы Павел Малков отметил, что развитию МСП сейчас уделяется повышенное внимание на государственном уровне.

«Президент подчеркивает важность развития экономики, увеличения объемов производства, запуска новых инвестиционных проектов, создания современных рабочих мест. Эти задачи согласуются с национальными целями развития страны, а также целями и задачами национального проекта „Эффективная и конкурентная экономика“, Президент поставил задачу увеличить выручку малых технологических компаний в 7 раз к 2030 году. Соответственно всем таким компаниям сейчас нужна максимальная поддержка. Нужны новые инструменты поддержки и развитие действующих мер. Необходимо убирать административные барьеры, которые мешают бизнесу двигаться вперед. Должны быть дополнительные стимулы для предприятий, которые внедряют роботизацию и автоматизацию», — сказал он.

По словам Малкова, многие из этих вопросов уже обсуждались в рамках работы комиссии Госсовета, в том числе предложения по льготному кредитованию, снижению страховых взносов, субсидированию затрат на подготовку кадров, вопрос распространения на малые технологические компании мер поддержки и льгот по 223 и 44 федеральным законам. В приоритете также находятся вопросы развития производственной и инновационной инфраструктуры. Павел Малков сообщил, что согласно новой концепции создания промышленных парков, технопарков и бизнес-парков для МСП регионам на ближайшие 3 года предусмотрены субсидии на эти цели. Он обратил внимание на важность выработки справедливого, сбалансированного подхода по отбору проектов и распределению средств, чтобы поддержка шла на создание инфраструктуры там, где есть «точки роста», и где она нужна больше всего. Система такого отбора сейчас формируется, и со следующего года проект начнет реализовываться.

Председатель комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству Александр Демин подчеркнул, что главой государства неоднократно отмечалась необходимость перехода к экономике предложения, которая предполагает масштабное наращивание производственных сил, повсеместное укрепление соответствующей инфраструктуры и освоение передовых технологий, что в конечном итоге должно привести к росту доходов граждан и улучшению их благосостояния.

«Базой для всего этого может стать благоприятная деловая среда и прозрачные правовые условия для бизнеса. Это основная формула деятельности нашего Комитета. В текущем созыве мы уже приняли участие в работе над более чем 60 законопроектами по различным вопросам. Весомая часть портфеля направлена как раз на снижение административной нагрузки, совершенствование условий деятельности малых производственных компаний», — отметил он.

Демин подробно рассказал о законодательных новеллах, а также нормативных правовых актах, которые сейчас прорабатываются.

На заседании подробно рассматривались вопросы поддержки и развития малого производственного бизнеса, дальнейшего совершенствования профильного законодательства. Речь шла о приоритетах госполитики для качественного роста промышленного сектора МСП, инструментах привлечения финансирования бизнесом. Были представлены предложения, все они будут проработаны в дальнейшем на площадке Комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика».