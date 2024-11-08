Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 9-10 ноября

Балет «Щелкунчик», кубок губернатора по танцевальному спорту, открытие новой выставки. Не знаете, чем заняться в выходные? Смотрите нашу «Афишу».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре драмы пройдет юбилейный вечер народного артиста России Сергея Михайловича Леонтьева, посвященный его 85-летию.

На сцене МКЦ Московский театр «Корона русского балета» представит красивую рождественскую сказку — балет «Щелкунчик».

Во дворце молодежи концертную программу «Россия, Русь! Храни себя, храни!» для рязанцев представит академический Кубанский казачий хор.

Кафе-клуб «Старый парк» приглашает рязанцев и гостей города на на деньрождественский поэтический концерт двух «осенних» поэтов — Анастасии (Янси) Туровской и Кристины Колобаевой.

В СШОР «Академия единоборств» пройдет кубок губернатора Рязанской области по танцевальному спорту. Квалификационные соревнования соберут порядка 400 пар с разных городов России.

Лучшие спортсмены страны соберутся в «Марко Молл» на легендарный турнир атлетической гимнастики «Гран-при Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки».

В библиотеке имени Горького рязанцы вместе с детьми смогут посетить интерактивные площадки, посвященные науке, роботам и техническому творчеству — там подведут итоги конкурса детских и молодежных изобретений «Научный-нескучный».

В арт-пространстве «Город» начнет работу уникальная выставка «Кустодиевские мотивы».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».