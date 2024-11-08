Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 08
Сбт, 09
Вск, 10
ЦБ USD 97.83 -0.24 09/11
ЦБ EUR 105.45 -0.12 09/11
Нал. USD 97.30 / 97.38 08/11 18:20
Нал. EUR 104.70 / 105.68 08/11 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
5 915
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
19 927
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
22 393
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
25 982
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 9-10 ноября
Балет «Щелкунчик», кубок губернатора по танцевальному спорту, открытие новой выставки. Не знаете, чем заняться в выходные? Смотрите нашу «Афишу».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре драмы пройдет юбилейный вечер народного артиста России Сергея Михайловича Леонтьева, посвященный его 85-летию.

На сцене МКЦ Московский театр «Корона русского балета» представит красивую рождественскую сказку — балет «Щелкунчик».

Во дворце молодежи концертную программу «Россия, Русь! Храни себя, храни!» для рязанцев представит академический Кубанский казачий хор.

Кафе-клуб «Старый парк» приглашает рязанцев и гостей города на на деньрождественский поэтический концерт двух «осенних» поэтов — Анастасии (Янси) Туровской и Кристины Колобаевой.

В СШОР «Академия единоборств» пройдет кубок губернатора Рязанской области по танцевальному спорту. Квалификационные соревнования соберут порядка 400 пар с разных городов России.

Лучшие спортсмены страны соберутся в «Марко Молл» на легендарный турнир атлетической гимнастики «Гран-при Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки».

В библиотеке имени Горького рязанцы вместе с детьми смогут посетить интерактивные площадки, посвященные науке, роботам и техническому творчеству — там подведут итоги конкурса детских и молодежных изобретений «Научный-нескучный».

В арт-пространстве «Город» начнет работу уникальная выставка «Кустодиевские мотивы».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».