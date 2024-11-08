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Из России может исчезнуть импортное вино
По данным издания, виноделы обсуждают возможность ввести 200-процентную пошлину на импортные вина из недружественных стран, что сделает их практически недоступными.

Из России может исчезнуть импортное вино. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, виноделы обсуждают возможность ввести 200-процентную пошлину на импортные вина из недружественных стран, что сделает их практически недоступными.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев уже выразил поддержку постепенному повышению пошлины.