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Госдума подготовит проект по регулированию серой сферы косметологии
В Госдуме готовят законопроект, который расширяет круг подконтрольных лиц с точки зрения защиты прав потребителей, в него предлагается включить частных лиц, оказывающих косметологические услуги на дому, сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова.

Госдума подготовит проект по регулированию серой сферы косметологии. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на депутата Ирину Филатову.

По данным агентства, в Госдуме готовят законопроект, который расширяет круг подконтрольных лиц с точки зрения защиты прав потребителей. В него предлагается включить частных лиц, оказывающих косметологические услуги на дому.

По словам Филатовой, сейчас в России существует проблема использования контрафактных препаратов. Она добавила, что лица без профильного медобразования и вне подготовленных помещений могут оказывать косметологические услуги.

Как отметила депутат, категории лиц, которые оказывают ненадлежащие услуги, особенно на дому, не попадают ни под контроль Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Роскомнадзора.

«Причина в том, что ФЗ „О защите прав потребителей“ распространяется только на ИП и юрлиц. То есть, самозанятые под действие закона не попадают», — объяснила Филатова.