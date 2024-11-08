Госдума подготовит проект по регулированию серой сферы косметологии. Об этом в пятницу, 8 ноября,
По данным агентства, в Госдуме готовят законопроект, который расширяет круг подконтрольных лиц с точки зрения защиты прав потребителей. В него предлагается включить частных лиц, оказывающих косметологические услуги на дому.
По словам Филатовой, сейчас в России существует проблема использования контрафактных препаратов. Она добавила, что лица без профильного медобразования и вне подготовленных помещений могут оказывать косметологические услуги.
Как отметила депутат, категории лиц, которые оказывают ненадлежащие услуги, особенно на дому, не попадают ни под контроль Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Роскомнадзора.
«Причина в том, что ФЗ „О защите прав потребителей“ распространяется только на ИП и юрлиц. То есть, самозанятые под действие закона не попадают», — объяснила Филатова.