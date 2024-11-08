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Аркадий Фомин побывал на открытии Березовского сельского клуба в Шиловском районе
В селе Березово Шиловского района в пятницу, 8 ноября, прошло открытие отремонтированного клуба. В мероприятии поучаствовали председатель регионального парламента Аркадий Фомин, глава Шиловского района Сергей Стерликов, участники творческих коллективов, жители села. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

В селе Березово Шиловского района в пятницу, 8 ноября, прошло открытие отремонтированного клуба. В мероприятии поучаствовали председатель регионального парламента Аркадий Фомин, глава Шиловского района Сергей Стерликов, участники творческих коллективов, жители села. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

Березовский сельский клуб построили в 1967 году. Провести масштабную реконструкцию помогло участие области в федеральном партийном проекте «Единой России» — «Культура малой Родины».

Как указано в публикации, на ремонт клуба направили более пяти миллионов рублей, большая часть из которых — средства федерального бюджета. Комплекс работ включал в себя ремонт входной группы, стен зрительного зала, замену пола, дверных и оконных блоков, обшивку потолка, устройство сценической коробки, санузла, подведение водопровода, монтаж автоматической пожарной сигнализации и отопительной системы. Из муниципального бюджета выделены средства на оформление сцены и новые кресла.

Отмечается, что на данный момент в учреждении культуры работают различные коллективы самодеятельного художественного творчества, сельчане — постоянные участники районных и областных мероприятий.

«Открытие клуба — значимое событие для района и большая совместная работа по развитию культуры на селе, формированию современной социальной инфраструктуры. Многоуровневый депутатский контроль позволил выстроить конструктивный диалог с подрядчиком и добиться результата — оперативного качественного выполнения работ в установленные сроки» — сказал Аркадий Фомин.

Также глава регионального парламента поблагодарил глав районной и сельской администраций, инициативных жителей за активное участие в решении вопросов местного значения и вручил сельчанам награды Рязанской областной Думы.