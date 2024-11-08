Новости Рязани за 8 ноября 2024 год

Малков: малым технологическим компаниям нужна максимальная поддержка

Малым технологическим компаниям нужна максимальная поддержка. Об этом губернатор Рязанской области сказал на совместном заседании рабочей группы «Малое и среднее предпринимательство» комиссии Госдумы по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» и комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.

Малым технологическим компаниям нужна максимальная поддержка. Об этом губернатор Рязанской области сказал на совместном заседании рабочей группы «Малое и среднее предпринимательство» комиссии Госдумы по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» и комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. В заседании, которое прошло в Рязани, приняли участие председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Александр Вайно, зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова, представители Министерства экономического развития РФ и Министерства промышленности и торговли РФ, профильного комитета Госдумы, рабочей группы комиссии Госсовета, региональных органов власти, деловых общественных объединений, институтов развития, предприятий и организаций. Губернатор, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» и профильной рабочей группы Павел Малков отметил, что развитию МСП сейчас уделяется повышенное внимание на государственном уровне. «Президент подчеркивает важность развития экономики, увеличения объемов производства, запуска новых инвестиционных проектов, создания современных рабочих мест. Эти задачи согласуются с национальными целями развития страны, а также целями и задачами национального проекта „Эффективная и конкурентная экономика“, Президент поставил задачу увеличить выручку малых технологических компаний в 7 раз к 2030 году. Соответственно всем таким компаниям сейчас нужна максимальная поддержка. Нужны новые инструменты поддержки и развитие действующих мер. Необходимо убирать административные барьеры, которые мешают бизнесу двигаться вперед. Должны быть дополнительные стимулы для предприятий, которые внедряют роботизацию и автоматизацию», — сказал он. По словам Малкова, многие из этих вопросов уже обсуждались в рамках работы комиссии Госсовета, в том числе предложения по льготному кредитованию, снижению страховых взносов, субсидированию затрат на подготовку кадров, вопрос распространения на малые технологические компании мер поддержки и льгот по 223 и 44 федеральным законам. В приоритете также находятся вопросы развития производственной и инновационной инфраструктуры. Павел Малков сообщил, что согласно новой концепции создания промышленных парков, технопарков и бизнес-парков для МСП регионам на ближайшие 3 года предусмотрены субсидии на эти цели. Он обратил внимание на важность выработки справедливого, сбалансированного подхода по отбору проектов и распределению средств, чтобы поддержка шла на создание инфраструктуры там, где есть «точки роста», и где она нужна больше всего. Система такого отбора сейчас формируется, и со следующего года проект начнет реализовываться. Председатель комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству Александр Демин подчеркнул, что главой государства неоднократно отмечалась необходимость перехода к экономике предложения, которая предполагает масштабное наращивание производственных сил, повсеместное укрепление соответствующей инфраструктуры и освоение передовых технологий, что в конечном итоге должно привести к росту доходов граждан и улучшению их благосостояния. «Базой для всего этого может стать благоприятная деловая среда и прозрачные правовые условия для бизнеса. Это основная формула деятельности нашего Комитета. В текущем созыве мы уже приняли участие в работе над более чем 60 законопроектами по различным вопросам. Весомая часть портфеля направлена как раз на снижение административной нагрузки, совершенствование условий деятельности малых производственных компаний», — отметил он. Демин подробно рассказал о законодательных новеллах, а также нормативных правовых актах, которые сейчас прорабатываются. На заседании подробно рассматривались вопросы поддержки и развития малого производственного бизнеса, дальнейшего совершенствования профильного законодательства. Речь шла о приоритетах госполитики для качественного роста промышленного сектора МСП, инструментах привлечения финансирования бизнесом. Были представлены предложения, все они будут проработаны в дальнейшем на площадке Комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика».

Рязанцы сообщили о свалке в Мервино

«Гуляла с собакой и нашла свалку, район Мервино, за Академией Единоборств примерно. Люди просто вывалили все в поле», — рассказала местная жительница.

Рязанцы сообщили о свалке в Мервино. Кадры в редакцию РЗН. Инфо прислали очевидцы. «Гуляла с собакой и нашла свалку, район Мервино, за Академией Единоборств примерно. Люди просто вывалили все в поле», — рассказала местная жительница.

Многодетную семью погорельцев из Пронска переселят в квартиру из маневренного фонда

Семью с тремя детьми переселят в однокомнатную квартиру маневренного жилого фонда.

Многодетную семью погорельцев из Пронска переселят в квартиру из маневренного фонда. Об этом сообщает ИД «Пресса». Семью с тремя детьми переселят в однокомнатную квартиру маневренного жилого фонда. Им также привезут продукты, детское питание и некоторые вещи. Через отдел соцзащиты семье выделят материальную помощь. Напомним, многодетная семья их Пронска осталась без дома после пожара, который произошел 7 ноября. Прокуратура организовала проверку.

В Клепиковском районе по требованию прокуратуры ликвидировали свалку

Свалку нашли в лесном массиве в 100 метрах от автомобильной дороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов.

В Клепиковском районе по требованию прокуратуры ликвидировали свалку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. Свалку нашли в лесном массиве в 100 метрах от автомобильной дороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов. Прокурор района внес представление главе администрации поселения, несанкционированная свалка ликвидирована.

Под Рязанью иномарка столкнулась с «Ладой»

Авария произошла в пятницу, 8 ноября, в Алеканове. Opel столкнулся с ВАЗ-2112.

Под Рязанью иномарка столкнулась с «Ладой». Об этом РЗН. Инфо сообщила очевидица. Авария произошла в пятницу, 8 ноября, в Алеканове. Opel столкнулся с ВАЗ-2112. На месте работают полицейские. Информации о пострадавших нет.

Малков посетил мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

В мероприятии также приняли участие зампред правительства Рязанской области Александр Шаститко, министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов, руководители предприятий АПК, передовики отрасли. Павел Малков приветствовал работников сельского хозяйства региона

Малков посетил мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Оно прошло в областной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба правительства. В мероприятии также приняли участие зампред правительства Рязанской области Александр Шаститко, министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов, руководители предприятий АПК, передовики отрасли. Павел Малков приветствовал работников сельского хозяйства региона. «Очень много специалистов разных профессий трудятся в нашем АПК. Дело у всех общее и очень важное. И результаты работы наших аграриев впечатляют. Этот год не стал исключением. Несмотря на засуху, все трудности вы достойно справились и снова подтвердили свой высокий профессиональный уровень. За каждым высоким результатом — огромный труд людей, прекрасных специалистов, работающих в отрасли», — отметил губернатор. Малков напомнил, что в этом году в Рязанской области урожай зерна превысил средний за последние годы и составил 2 млн 700 тыс. тонн. Установлен новый рекорд по масличным культурам — собрано почти 600 тыс. тонн. Сохраняется рост в животноводстве, в частности, по показателям произведенного молока, мяса, куриного яйца. Активно развивается перерабатывающая промышленность. Губернатор вручил государственные и региональные награды отличившимся работникам сельского хозяйства. За достигнутые трудовые успехи и многолетний добросовестный труд почетную грамоту президента Российской Федерации получил инженер ООО «Можары» Сараевского района Владимир Рябинин. Ряду специалистов рязанского АПК присвоены звания «почетный работник агропромышленного комплекса России». Также были вручены серебряные медали «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», почетные грамоты министерства сельского хозяйства Российской Федерации, награды регионального минсельхоза. Помимо этого, состоялся концерт с участием артистов Рязанского государственного академического русского народного хора имени Попова, других творческих коллективов региона.

В Рязани волонтеры спасли щенков, провалившихся в колодец

Щенята провалились в глубокий и узкий колодец. Их лай услышали прохожие, которые и вызвали спасателей.

В Рязани волонтеры спасли щенков, провалившихся в колодец. Об этом сообщает пресс-служба МСО РязГМУ «Salus» имени Васильева. Животных спасли днем 8 ноября. Щенята провалились в глубокий и узкий колодец. Их лай услышали прохожие, которые и вызвали спасателей. «Напуганных детенышей вернули маме, которая ждала их наверху, а колодец, послуживший причиной несчастья, спасатели закрыли бетонной плитой», — отметили в сообщении.

На Театральной площади в Рязани произошло ДТП

ДТП произошло в пятницу, 8 ноября, на пересечении улиц Есенина и Ленина.

На Театральной площади в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Неприличная Рязань». ДТП произошло в пятницу, 8 ноября, на пересечении улиц Есенина и Ленина. Столкнулись два кроссовера. Судя по кадрам, обошлось без пострадавших.

В Рязани пожарные спасли мужчину

Пожар произошел в квартире на улице Юбилейная в Рязани. Пламя ликвидировали на площади 2 кв.м. Пожарные спасли хозяина квартиры.

В Рязани пожарные спасли мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Пожар произошел в квартире на улице Юбилейная в Рязани. Пламя ликвидировали на площади 2 кв.м. Пожарные спасли хозяина квартиры. Предварительной причиной пожара стали аварийные явления в электрооборудовании. Проводится проверка.

Рязанцы пожаловались на грязь на пешеходной дорожке

«Тротуары в центре города, рядом Лесопарк и рязанская ВДНХ, а за углом такой стыд-позор», — отметила женщина.

Рязанцы пожаловались на грязь на пешеходной дорожке. Пост с жалобой опубликовали в Telegram-канале Rzn Life. Видео рязанка сняла на улице Фурманова. «Тротуары в центре города, рядом Лесопарк и рязанская ВДНХ, а за углом такой стыд-позор», — отметила женщина.

В Рязани мужчина вынес двухлетнего ребенка из горящей квартиры

Пожар произошел на шестом этаже на улице Новаторов.

В Рязани мужчина вынес двухлетнего ребенка из горящей квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал регионального МЧС. Пожар произошел на шестом этаже на улице Новаторов. Мать ребенка оставила его дома со своим сожителем. Мужчина заснул, мальчик разбудил его, когда квартира уже заполнялась дымом. Рязанец схватил ребенка и выбежал на улицу, где вызвал пожарных. Пламя на 10 квадратах потушили 17 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Предварительно, все произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 9-10 ноября

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Рязанский священник высказался о квадроберах

Об этом председатель молодежного отдела рязанской епархии Дмитрий Маслов рассказал в интервью газете «Благовест». Маслов заявил, что квадроберство это не просто детская шалость, а субкультура, наносящая системный вред.

Рязанский священник высказался о квадроберах. Об этом председатель молодежного отдела рязанской епархии Дмитрий Маслов рассказал в интервью газете «Благовест». Маслов заявил, что квадроберство это не просто детская шалость, а субкультура, наносящая системный вред. «Детям просто понравилось быть кошечками и собачками — и вдруг во всех магазинах появились маски, хвосты, поводки, ошейники, корм и даже специалисты, которые всему этому обучают», — отметил Маслов. По его словам, квадроберство — субкультура промышленного производства. Священник также связал начало этого движения с запретом пропаганды ЛГБТ*. «Проект нацелен на взрослых и детей одновременно. Не дай Бог отправить ребёнка на фестиваль квадроберов», — заключил Маслов. *признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ

Появились подробности серьезного ДТП под Рязанью

8 ноября, примерно в 15:15, в районе, на 443-ем километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», по предварительной информации, 48-летний житель Шацкого района, управляя грузовым автомобилем «Ман» с полуприцепом, совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», под управлением 54-летнего местного жителя.