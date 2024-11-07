Зампред рязанского правительства Артем Никитин представил отчет о результатах работы и приоритетных задачах курируемых ведомств

В четверг, 7 ноября, зампред правительства региона Артем Никитин выступил с публичным докладом об основных результатах и планах работы министерств и ведомств, которые курирует.

В четверг, 7 ноября, зампред правительства региона Артем Никитин выступил с публичным докладом об основных результатах и планах работы министерств и ведомств, которые курирует. Речь шла о работе по повышению инвестиционной и туристической привлекательности, развитии отраслей культуры и спорта, цифровизации в регионе, деятельности учреждений ЗАГС, а также реализации профильных нацпроектов.

Мероприятие состоялось на площадке индустриального парка «Рязанский», который является флагманом инвестиционной деятельности в регионе и показал большую востребованность у инвесторов.

«Индустриальный парк „Рязанский“ стал образцом для тиражирования успеха», — подчеркнул зампред правительства.

По его словам, в настоящее время проводится работа по созданию нового индустриального парка вблизи автотрассы М5. Проект уже получил одобрение Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в России.

Минэкономразвития России утвердил три якорных инвестиционных проекта: производственно-логистический центр по выпуску рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла, производство канализационных и водопроводных труб, предприятие по выпуску кормов для животных. В целом Артем Никитин отметил, что по темпам роста объема инвестиций Рязанская область демонстрирует хорошую динамику. Регион находится в пятерке лидеров в этом направлении, являясь одним из самых быстрорастущих субъектов страны.

Как сказал Артем Никитин, этого удалось достичь благодаря снижению бюрократии, совершенствованию системы индивидуального сопровождения инвесторов, оперативному техприсоединению к сетям, упрощению процедуры получения кредитных ресурсов. В настоящее время в разной степени готовности более 100 инвестпроектов с общим объемов инвестирования 300 миллиардов рублей. Говоря о реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография», Артем Никитин отметил, что на данный момент физкультурой и спортом систематически занимается 54,8% граждан от общей численности населения региона. К концу этого года показатель составит 55%. Активно создается инфраструктура.

В частности, по словам зампреда правительства, возведен крытый футбольный манеж в Рязани, в населенных пунктах шести муниципальных образований созданы спортплощадки малых форм, а в Рязани и в поселке Шилово — две «умные» спортивные площадки. Кроме того, реконструирован легкоатлетический манеж «Юность», заменено искусственное покрытие футбольного поля стадиона спортшколы «Олимпиец», построен ФОК открытого типа в селе Успенское Скопинского района и другое.

«Все открытые и отремонтированные объекты активно используются людьми. Например, на обновленном стадионе спортшколы „Олимпиец“ провели фестиваль „ЦСКА — Все сюда!“. Получился отличный праздник футбола и не только. Юные футболисты играли отборочные матчи за право обучаться в Академии ЦСКА. В том числе отбор прошли и наши ребята.

В этом году впервые провели общерегиональный фестиваль ГТО. Благодарю Губернатора за эту инициативу. Свыше 50 тысяч жителей региона откликнулись на призыв сдать нормативы. Практику фестиваля будем непременно продолжать», — сказал Артем Никитин.

По словам зампреда, в числе приоритетных планов на перспективу — строительство 50-ти метрового плавательного бассейна в Рязани, физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами в р.п. Ухолово и р.п. Сапожок и с. Захарово, крытого катка с искусственным льдом в с. Вослебово Скопинского района.

Также во время доклада зампред правительства региона подробно проинформировал о развитии цифровизации и учреждений культуры, повышении туристической привлекательности региона, совершенствовании работы органов ЗАГС. Помимо этого, Артем Никитин на вопросы из зала и соцсетей.