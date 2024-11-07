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Зампред правительства Рязанской области Никитин: точечно работаем по потребностям каждого отдельного инвестора
По его словам, с этой целью создан проект «Кадры для инвесторов», который реализуется по инициативе Корпорации развития.

В Рязанской области создаются условия для выгодного трудоустройства молодых специалистов на вновь создаваемых предприятиях. Об этом рассказал заместитель регионального правительства Артем Никитин во время публичного отчета 7 ноября. По его словам, с этой целью создан проект «Кадры для инвесторов», который реализуется по инициативе Корпорации развития.

«В Рязанской области давно научились решать вопросы с господдержкой, с выделением земли, отладили механизмы сопровождения инвесторов. Вопрос, который сейчас требует внимания и нашего участия, — это кадры. Для этого мы реализуем проект „Кадры для инвесторов“. Точечно работаем по потребностям каждого инвестора и создаем условия для выгодного трудоустройства на новых предприятиях рязанских молодых специалистов и выходцев из других регионов. А для этого будем и дальше представлять инвестпроекты и перспективы работы в нашей области на всевозможных форумах и конференциях. Использовать любую возможность, чтобы продвигать регион. И это — принципиальная позиция», — заявил Никитин.

Он отметил, что в регионе реализуется более 100 инвестпроектов с общим объемом инвестирования порядка 300 млрд рублей. Зампред привел примеры некоторых из них — производителя яиц «Окское», фармкомплекс в Скопинском районе «Октафарма-Фармимэкс», производство «Серверные технологии», компанию Larta Glass, компанию «АкваГород». По словам Никитина, также в настоящее время прилагается масса усилий для привлечения в регион инвесторов из КНР.

Он отметил, что для запуска новых производств потребуется более тысячи новых сотрудников.

В проекте «Кадры для инвесторов» задействованы 18 инвестпроектов, 5 вузов и 28 ссузов региона. Благодаря взаимодействию сторон уже более 120 учащихся прошли производственную практику на новых производствах, порядка 100 студентов и 600 школьников побывали на экскурсиях на инвестплощадках.

Во время публичного отчета зампред также рассказал о проектах развития в курируемых сферах — культуры, цифрового развития, спорта, инвестиций и туризма, деятельности главного управления ЗАГС.