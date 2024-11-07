Wildberries запустит новый бизнес в России

Компания хочет запустить сеть АЗС на территории своих логистических центров.

Wildberries запустит новый бизнес в России. Об этом сообщает Газета.RU.

Компания хочет запустить сеть АЗС на территории своих логистических центров.

В данный момент заправки существуют, но ими могут пользоваться только водители Wildberries.

В будущем планируется разрешить пользоваться ими сначала партнерам, а затем всем желающим автомобилистам. Для этого потребуется установить специальное приложение.

В компании заявили, что собственные АЗС являются частью стратегии по оптимизации логистических процессов и снижению затрат на топливо.