Wildberries запустит новый бизнес в России
Компания хочет запустить сеть АЗС на территории своих логистических центров.
Wildberries запустит новый бизнес в России. Об этом сообщает Газета.RU.
Компания хочет запустить сеть АЗС на территории своих логистических центров.
В данный момент заправки существуют, но ими могут пользоваться только водители Wildberries.
В будущем планируется разрешить пользоваться ими сначала партнерам, а затем всем желающим автомобилистам. Для этого потребуется установить специальное приложение.
В компании заявили, что собственные АЗС являются частью стратегии по оптимизации логистических процессов и снижению затрат на топливо.