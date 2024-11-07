ВСУ использовали химоружие на кураховском направлении фронта

Отмечается, что украинская армия сбросила на позиции разведчиков емкость с газом.

ВСУ использовали химоружие на кураховском направлении фронта. Об этом сообщил РИА Новости командир разведроты с позывным Кирей.

Отмечается, что украинская армия сбросила на позиции разведчиков емкость с газом.

«Химия. Мы предприняли все необходимые меры, отошли. Газ ветром унесло в противоположную сторону. Пытаются бороться с нами всеми методами, в том числе запрещенными», — рассказал военный.