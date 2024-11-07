ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

В городе Шебекино БПЛА атаковал многоквартирный дом. Ранена женщина. Пострадавшую с осколочными ранениями шеи и ноги бригада скорой доставит в больницу. В доме в двух квартирах повреждены остекление, внутренняя отделка и стены.

ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В городе Шебекино БПЛА атаковал многоквартирный дом. Ранена женщина. Пострадавшую с осколочными ранениями шеи и ноги бригада скорой доставит в больницу. В доме в двух квартирах повреждены остекление, внутренняя отделка и стены.

Кроме того, после еще трех атак с помощью дронов и одного боеприпаса выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, повреждены инфраструктурный объект и легковушка.

Гладков также рассказал, что FPV-дрон нанес удар по селу Репяховка Краснояружского района. Повреждена линия электропередачи. Временно без света остались жители сел Вязовое, Репяховка, Графовка, Надежевка и хутор Ново-Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны.

Как уточнил Гладков, информация о последствиях атак уточняется.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова