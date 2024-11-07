Возле Рязанского цирка убрали брошенный автофургон

«Он долгое время стоял заброшенным и захламлял историческую часть города, где проходит один из главных туристических маршрутов Рязани. Такой отживший свой срок автохлам в центре Рязани был неуместен», — отметили в сообщении.

Возле Рязанского цирка убрали брошенный автофургон. Об этом сообщает пресс-служба муниципального центра управления Рязани.

Сотрудники префектуры Советского района вывезли с территории рязанского цирка старый деревянный фургон, брошенный много лет назад.

«Он долгое время стоял заброшенным и захламлял историческую часть города, где проходит один из главных туристических маршрутов Рязани. Такой отживший свой срок автохлам в центре Рязани был неуместен», — отметили в сообщении.

Фургон отвезли на специальную стоянку для бесхозных и старых автомобилей.