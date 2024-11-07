В Верховной раде заявили, что о «плане победы» Зеленского можно забыть

Все из-за победы Дональда Трампа на выборах в США.

В Верховной раде заявили, что о «плане победы» Владимира Зеленского можно забыть после победы на выборах президента в США Дональда Трампа. Об этом пишет LIFE со ссылкой на депутата Алексея Гончаренко*.

По его словам, мировой порядок при Трампе будет основан не на правилах, а на договоренностях. Поэтому мы должны перестать апеллировать к ценностям, а показывать, что мы имеем, и почему мы нужны.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.