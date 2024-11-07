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В Рязанском районе «сдуло» остановку
По словам автора поста, павильон был плохо закреплен. Из-за сильного ветра он перевернулся и сломался.

Около поселка Александрово Рязанского района из-за «сильного ветра» рухнула остановка. Об этом сообщили в четверг, 7 ноября, в Telegram-канале «Типичная Рязань».

По словам автора поста, павильон был плохо закреплен. Отмечается, что из-за сильного ветра он перевернулся и сломался.

«Это просто чудо, что никто не погиб», — написали в посте.

Отмечается, что инцидент произошел больше недели назад. Однако новый остановочный павильон до сих пор не установили.

Фото: Telegram-канал «Типичная Рязань»