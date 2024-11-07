В Рязанской области полицейские применили табельное оружие при задержании

В дежурную часть ОМВД России по Спасскому району обратились жители и рассказали, что в поселке Брыкин Бор водитель совершил ДТП и скрылся. На место происшествия отправили экипаж ДПС.

В Рязанской области полицейские применили табельное оружие при задержании. Об этом 7 ноября сообщил ИД «Пресса».

В дежурную часть ОМВД России по Спасскому району обратились жители и рассказали, что в поселке Брыкин Бор водитель совершил ДТП и скрылся.

На место происшествия отправили экипаж ДПС. Сотрудники стали патрулировать поселок. Вскоре они увидели, как им навстречу едет автомобиль Chevrolet Niva. Водитель проигнорировал неоднократные требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться.

«Нарушитель был опасен для всех участников дорожного движения», — говорится в сообщении.

Инспекторы ДПС решили применить огнестрельное оружие. Как указано в публикации, с двумя простреленными задними колесами автомобиль дальше ехать не смог, водителя задержали.

Как сообщили «Прессе» в отделении полиции, водитель был пьян. Прибор показал 1,480 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень. Кроме того, выяснилось, что именно этот водитель причастен к ДТП в поселке Брыкин Бор.

Фото ИД «Пресса» предоставили в отделении Госавтоинспекции ОМВД России по Спасскому району