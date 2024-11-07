В Рязани снизились цены на вторичное жилье

Рязань с показателем в 1% оказалась в числе городов, где цены на вторичное жилье снизились.

В Рязани снизились цены на вторичное жилье. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

По данным издания, впервые за три года цены на вторичное жилье в России перестали расти. Стоимость квадратного метра «вторички» в крупных городах в октябре показала нулевой прирост, оставшись на уровне сентября — 116,3 тысячи рублей.

Рязань с показателем в 1% оказалась в числе городов, где цены на вторичное жилье снизились. Также в списке Махачкала (-1,6%), Ульяновск (-1,2%), Магнитогорск (-1,1%), Якутск (-1%), Владикавказ (-0,8%), Сургут (-0,8%), Белгород (-0,7%), Орёл (-0,6%) и Мурманск (-0,6%).