В Рязани осудят женщину, сбившую пожилого велосипедиста

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Рязани.

В Рязани осудят женщину, сбившую пожилого велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла в сентябре 2023 года. 34-летняя женщина, по данным следствия, двигаясь по переходно-скоростной полосе дороги в Солотче, нарушила правила дорожного движения. Она выехала на обочину, где столкнулась с велосипедистом.

В результате аварии мужчина получил серьезные травмы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Рязани.