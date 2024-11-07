В Рязани осудят 23-летнего мигранта за распространение героина
У него изъяли почти 9 граммов наркотика.
В Рязани осудят 23-летнего мигранта за распространение героина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что на улице Крупской сотрудники полиции задержали злоумышленника.
При личном досмотре изъяли полимерный пакет с наркотиками — героин массой 2,8 грамма.
Он также рассказал про сделанные ранее тайники-«закладки» в Канищево.
Оперативники на улице Интернациональная в трех местах изъяли героин общей массой 6,16 граммов.
Уголовное дело направлено в суд.