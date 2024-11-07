В российской икре нашли кишечную палочку

Кишечную палочку обнаружили в восьми российских брендах

В российской икре нашли кишечную палочку. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.

Кишечная палочка обнаружена в российской красной икре под брендами: «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Лента», «Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С», «Московский рыбокомбинат».

Отмечается, что всем нормам и требованиям отвечает красная икра только трех российских марок: «Очень», Русское море" и «Тунайча».