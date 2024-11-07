В России подорожает вино из недружественных стран до 50%

По его словам, это позволит сформировать источник, чтобы направить деньги на развитие именно российского виноградарства.

В России могут увеличить пошлину на вина из недружественных стран до 30-50%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

По его словам, это позволит сформировать источник, чтобы направить деньги на развитие именно российского виноградарства.

Патрушев добавил, что правительство России не намерено делать пошлины ограничительными.