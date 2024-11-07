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В проект застройки нового микрорайона в Рязани внесли изменения
Речь идет о проекте планировки территории в границах Касимовского шоссе и улиц Новой и Совхозной.

В проект застройки нового микрорайона в Рязани внесли изменения. Речь идет о проекте планировки территории в границах Касимовского шоссе и улиц Новой и Совхозной.

Корректировка коснется участка ЖК «Мартовский»: изначально там планировали возвести дом со спортклубом (6 этажей), три дома с детскими центрами 9,12,24 этажа), три дома со спортклубами (17, 20, 24 этажа). Вместо них на территории появятся семь высоток с нежилыми помещениями (8, 12, 15, 24, 23, 25, 25 этажей).

Помимо увеличения высоты зданий — в проекте появится еще один десятиэтажный дом.

Также сокращается количество машино-мест в уже построенных парковках. Изначально рассчитывали оборудовать 280 мест, а теперь — 156.

Напомним, сам проект планировки территории предусматривает снос существующих частных домов и строительство десятков многоэтажек с паркингами, шесть детсадов, реконструкция школы № 36 и прочее.

Ранее в него уже вносили изменения в 2018 году.

Новую корректировку проекта 21 ноября обсудят на публичных слушаниях в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:30.