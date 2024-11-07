В Кремле заявили о возможности переговоров Путина и Трампа

Отмечается, что созвон может состояться до инаугурации в президенты США в январе 2025 года.

В Кремле заявили о возможности переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Отмечается, что созвон может состояться до инаугурации в президенты США в январе 2025 года.

В Кремле уточнили, что на данный момент разговоров об организации встречи между Путиным и Трампом не ведутся.