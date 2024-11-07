В Госдуме предложили проверять на финансовую грамотность перед оформлением кредита

Тест должен содержать понятную информацию о фактическом размере переплат кредитной организации, базовой финансовой грамотности, ситуации в экономике и реальному риску банкротства.

В Госдуме предложили проверять на финансовую грамотность перед оформлением кредита. О этом пишет URA.RU со ссылкой на депутата Александра Демина.

Отмечается, что он направил такое предложение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Тест должен содержать понятную информацию о фактическом размере переплат кредитной организации, базовой финансовой грамотности, ситуации в экономике и реальному риску банкротства.