В «Единой России» обсудили перезагрузку системы работы с институтом сторонников

«Единая Россия» перезагружает работу института сторонников партии. На площадке Центрального исполкома состоялся двухдневный семинар-совещание для представителей региональных советов сторонников из всех регионов.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», предметом обсуждения стала система взаимодействия советов сторонников с исполнительными органами «Единой России», функционал в партийном строительстве, избирательных кампаниях. Врио-секретаря Генсовета Владимир Якушев на пленарном заседании семинара подчеркнул, что институт сторонников принципиально важен для партии.

«Сегодня [согласно Уставу партии — прим. ред.] все, кто хотят вступить в „Единую Россию“, должны пройти через институт сторонников. Поэтому здесь находятся люди, разделяющие наши позиции. Мы поставили задачу сделать перезагрузку. Чтобы вы понимали, какие задачи стоят, что необходимо делать „на земле“, — сказал он.

Врио секретаря Генсовета обозначил ключевые задачи института сторонников „Единой России“. Помимо электоральной работы, это поддержка участников СВО и членов их семей. В том числе — на законодательном уровне.

„Единая Россия“ — самая многочисленная фракция в Госдуме. Во всем, что касается вопросов СВО, она выступает инициатором. Главное — когда инициативы идут „с земли“, в том числе, от сторонников, — поддержать, провести законопроект, чтобы решения превратились в нормы обязательного действия», — подчеркнул Владимир Якушев.

Еще один приоритет для «Единой России» и ее институтов — развитие экономики страны.

«Мы видим беспрецедентное санкционное давление на Россию. Оно заставляет нас находить неординарные решения, что мы и делаем», — отметил врио секретаря Генсовета партии.

Владимир Якушев также подчеркнул, что «Единая Россия» будет максимально поддерживать интерес некоммерческих организаций к институту сторонников и к партии. В том числе, через развитие Центра поддержки гражданских инициатив при Центральном совете сторонников и помощь в участии в грантовых проектах.

Помимо этого, врио секретаря Генсовета поддержал ряд инициатив сторонников партии. В частности, речь шла о формировании передвижных мастерских по протезированию, чтобы ускорить установку протезов бойцам.

Владимир Якушев одобрил предложение спортивной реабилитации для помощи участникам СВО по обучению сельских учителей физкультуры и оснащению ФАПов специальным оборудованием для этих целей.

Также он поддержал инициативы по развитию школьного курса «Основы безопасности и защита Родины». «Будем дальше работать с Министерством просвещения по этой теме», — уточнил Владимир Якушев.

Участники семинара затронули тему сокращения периода нахождения в сторонниках «Единой России» для получения членства в партии. Сейчас он составляет полгода и других критериев отбора нет.

«Должен быть чек-лист или стандарт. Не должно быть так, что человек заявление написал, 6 месяцев пробыл сторонником и потом просто получил право вступить в партию», — подчеркнул Владимир Якушев.

Кроме того, он напомнил, что ранее аналогичные встречи состоялись с первичными отделениями «Единой России» и руководителями региональных исполкомов партии.

«Мы начали подготовку к большой федеральной кампании-2026. Обсуждали те идеологические вызовы, которые стоят сегодня перед нами. Коснулись многих технических вопросов: чего не хватает в работе, что необходимо усовершенствовать, как перезагрузить и синхронизировать нашу партийную инфраструктуру», — сказал Владимир Якушев.