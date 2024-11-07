В деле Сидики* о подрыве железной дороги под Рязанью появился еще один потерпевший

В уголовном деле обвиняемого в девяти особо тяжких преступлениях террористической направленности Руслана Сидики* появилась еще одна потерпевшая сторона — крупнейшая российская компания-перевозчик в том числе минеральных удобрений.

В деле Сидики о подрыве железной дороги под Рязанью появился еще один потерпевший. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В уголовном деле обвиняемого в девяти особо тяжких преступлениях террористической направленности Руслана Сидики* появилась еще одна потерпевшая сторона — крупнейшая российская компания-перевозчик в том числе минеральных удобрений.

Установлено, что перевозчику причинен материальный ущерб в размере более 30 млн рублей.

Адвокат обвиняемого Игорь Поповский уточнил, что общая сумма вмененного следствием Сидики* материального ущерба в настоящее время составляет около 50 млн рублей.

Напомним, Сидики* обвиняют в организации теракта на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км». Он произошел 11 ноября 2023 года. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.