В Башкирии мужчина подорвал грузовой поезд, 22 вагона сошли с рельсов

В Башкирии мужчина подорвал грузовой поезд, 22 вагона сошли с рельсов. Об этом пишет Baza.

По данным канала, взрыв произошел на перегоне между станциями Дема и Черниковка.

Повредились контактные опоры, контактная сеть и железнодорожное полотно.

Предварительно, взрывное устройство было заложено на хребтовой балке под люком одного из вагонов.

Экспертиза показала, что для подрыва использовалось бризантное взрывчатое вещество.

Сотрудники спецслужб задержали подозреваемого 31-летний жителя Ставропольского края.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия».