В Башкирии мужчина подорвал грузовой поезд, 22 вагона сошли с рельсов
В Башкирии мужчина подорвал грузовой поезд, 22 вагона сошли с рельсов. Об этом пишет Baza.
По данным канала, взрыв произошел на перегоне между станциями Дема и Черниковка.
Повредились контактные опоры, контактная сеть и железнодорожное полотно.
Предварительно, взрывное устройство было заложено на хребтовой балке под люком одного из вагонов.
Экспертиза показала, что для подрыва использовалось бризантное взрывчатое вещество.
Сотрудники спецслужб задержали подозреваемого 31-летний жителя Ставропольского края.
Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия».