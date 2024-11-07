С января для ряда потребителей в России подорожает электричество

С 1 января в России начнут действовать дифференцированные тарифы для трех групп потребителей.

С января для ряда потребителей в России подорожает электричество. Об этом сообщают « Известия ».

По данным издания, с 1 января в России начнут действовать дифференцированные тарифы для трех групп потребителей. Отмечается, что для первой группы стоимость не изменится, а максимальный порог будет установлен на уровне 3 тысяч 900 киловатт-часов в месяц.

Нововведения коснутся производственных предприятий, которые для коммерческих целей покупают энергию по сниженным тарифам для населения. Для них расходы могут вырасти в два раза.

В сообщении подчеркнули, что цены на на электричество будут устанавливать индивидуально для каждого региона.