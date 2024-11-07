Рязанские полицейские выдворили и депортировали из России шестерых иностранцев

Въезд в Россию им запрещен на срок от 5 до 10 лет.

Рязанские полицейские выдворили и депортировали из России шестерых иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что мигранты нарушили административное и уголовное законодательство и находились в Центре временного содержания иностранных граждан.

Четырех мужчин уличили в нарушении сроков пребывания в России или неуплате административных штрафов.

Кроме того, один гражданин стран Закавказья отбывал наказание за грабеж, второй — за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Въезд в Россию им запрещен на срок от 5 до 10 лет.