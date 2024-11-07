Рязанку осудили за оскорбление ребенка в соцсети

В августе 2024 года женщина публично оскорбила мальчика в голосовых сообщениях в общем чате в соцсети.

Рязанку осудили за оскорбление ребенка в соцсети. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в августе 2024 года женщина публично оскорбила мальчика в голосовых сообщениях в общем чате в соцсети.

Мать ребенка обратилась в прокуратуру. Рязанку привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).