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Рязанку осудили за оскорбление ребенка в соцсети
В августе 2024 года женщина публично оскорбила мальчика в голосовых сообщениях в общем чате в соцсети.

Рязанку осудили за оскорбление ребенка в соцсети. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в августе 2024 года женщина публично оскорбила мальчика в голосовых сообщениях в общем чате в соцсети.

Мать ребенка обратилась в прокуратуру. Рязанку привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).