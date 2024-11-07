Руководство Discord сообщило, что не будет добиваться разблокировки в России и Турции

Напомним, мессенджер заблокировали 8 октября. Сообщалось, что блокировка связана с «нарушениями требований» российского законодательства.

Руководство Discord сообщило, что не будет добиваться разблокировки в России и Турции. Об этом сообщается на сайте сервиса.

«В связи с недавними изменениями наши услуги в настоящее время могут быть недоступны в этих регионах», — говорится в сообщении.

Напомним, мессенджер заблокировали 8 октября. Сообщалось, что блокировка связана с «нарушениями требований» российского законодательства. Позже сообщалось, что Discord могут разблокировать в России.