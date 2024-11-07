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Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США
«Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его [Трампа — прим.ред.] с избранием на пост президента США», — сказал Путин.

В четверг, 7 ноября, президент России Владимир Путин во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Об этом сообщило РИА Новости.

Путин также отметил, что слова Трампа об украинском кризисе заслуживают внимания.

«То, что было сказано [Трампом. — прим. ред.] о стремлении восстановления отношений с Россией, способствовать разрешению украинского кризиса, мне кажется, это заслуживает внимания как минимум», — сказал президент России.

Справка:

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.