Производитель индейки «Индилайт» предупредил о сокращении поставок продукции в магазины
С середины октября до 10 января 2025 года компания сократит плановые объемы производства и поставок птицы.
Производитель индейки «Индилайт» предупредил о сокращении поставок продукции в магазины. Об этом сообщают «
По данным издания, производитель мяса индейки вынужденно сокращает производство. Такое решение производитель принял из-за вышедшей из строя системы микроклимата на предприятии в Ростовской области.
Поэтому с середины октября до 10 января 2025 года компания сократит плановые объемы производства и поставок птицы.