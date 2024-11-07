Производитель индейки «Индилайт» предупредил о сокращении поставок продукции в магазины

С середины октября до 10 января 2025 года компания сократит плановые объемы производства и поставок птицы.

Производитель индейки «Индилайт» предупредил о сокращении поставок продукции в магазины. Об этом сообщают « Ведомости ».

По данным издания, производитель мяса индейки вынужденно сокращает производство. Такое решение производитель принял из-за вышедшей из строя системы микроклимата на предприятии в Ростовской области.

Поэтому с середины октября до 10 января 2025 года компания сократит плановые объемы производства и поставок птицы.