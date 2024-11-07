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Politico: администрация Байдена хочет направить Киеву последние 6 млрд долларов
По мнению чиновников, Трамп обязательно остановит передачу оружия и финансовую поддержку украинской стороне.

Администрация действующего американского президента Джо Байдена хочет направить Киеву последние шесть миллиардов долларов до инаугурации Дональда Трампа. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на издание Politico.

Отмечается, что политики «лихорадочно» работают над этим, так как уверены в абсолютных изменениях во внешней политике с новым президентом.

По мнению чиновников, Трамп обязательно остановит передачу оружия и финансовую поддержку украинской стороне.