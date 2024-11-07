Павел Малков: нужны меры по улучшению работы в следующий пожароопасный сезон

Губернатор Павел Малков провел рабочее совещание, на котором обсудил результаты работы в период пожароопасного сезона 2024 года и приоритетные задачи на 2025 год.

Губернатор Павел Малков провел рабочее совещание, на котором обсудил результаты работы в период пожароопасного сезона 2024 года и приоритетные задачи на 2025 год.

Совещание организовали по поручению главы региона, которое он дал на предыдущем заседании облправительства. В работе приняли участие заместители председателя правительства Александр Шаститко и Павел Супрун, министр природопользования региона Александр Новиков, министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов, заместитель министра территориальной политики Елена Матюхина, начальник Главного управления МЧС России по Рязанской области Алексей Жуков, руководители ГБУ РО «Пожлес», Окского государственного природного биосферного заповедника, Национального парка «Мещерский», главы администраций ряда муниципальных образований.

Во время совещания представили статистику по возгораниям, зафиксированным в пожароопасный сезон. Он завершился 18 октября. Подробно обсуждались вопросы качества мониторинга обстановки и межведомственного взаимодействия при тушении ландшафтных пожаров, технической готовности противопожарной службы, мероприятия противопожарного обустройства лесов, территорий муниципалитетов, принятые меры профилактического характера.

«Подготовка к пожароопасному сезону 2025 года уже началась. Сейчас надо проанализировать, на что необходимо обратить внимание, что улучшить, в том числе в деятельности профильных служб. Важно понимать, какие есть риски и как их предотвратить, чтобы в следующем сезоне обеспечить достойный уровень работы», — заявил Павел Малков.

Губернатор отметил, что необходимо определить дополнительные меры, которые позволят улучшить работу в следующий пожароопасный сезон.

Павел Малков поручил разработать рекомендации для муниципалитетов, включающие предложения, рассмотренные во время совещания. Они, в частности, касались проведения разъяснительных мероприятий среди арендаторов лесных участков и земель сельхозназначения по вопросам соблюдения правил их использования.

Кроме того, была отмечена необходимость усиления противопожарной пропаганды среди населения, проведения в муниципалитетах и в лесах внеплановых патрулей и проверок с целью выявления нарушителей требований пожарной безопасности.

Речь шла о дальнейшем укреплении материально-технической базы Пожлеса и своевременной готовности населенных пунктов. Губернатор также одобрил предложение МЧС о формировании перечня территорий населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных пожаров, и в соответствии с этим скорректировать планы по предупреждению и ликвидации возможных пожаров, надзорных мероприятий.