На улице Зубковой в Рязани мужчина избил жену во дворе жилого дома

Его задержали, возбуждено уголовное дело.

На улице Зубковой в Рязани мужчина избил жену во дворе жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

К полицейским обратилась 25-летняя рязанка и рассказала, что ее супруг — 30-летний житель города, у соседнего подъезда бил ее и угрожал убийством.

По предварительной информации, между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина начал бить супругу.

Его задержали, возбуждено уголовное дело.